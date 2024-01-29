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    • ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    ABD hükümetiyle Teksas eyaleti arasında sınır güvenliğiyle ilgili yetki anlaşmazlığı devam ederken, Teksas, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor. Düzensiz göçmenler ise 'ölüm tuzakları'na rağmen, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalışıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Teksas, Abd, Göçmen, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    Abbot'un emri üzerine, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine konuşlanan Teksas Ulusal Muhafızları, gün boyunca bölgedeki nöbetini sürdürdü.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    ELLER TETİKTE

    Teknik olarak ABD ordusunun bir parçası olsa da emirleri doğrudan Teksas Valisinden alan ulusal muhafızlar, federal ordu birliklerinin girişine izin vermedikleri Eagle Pass'taki Shelby Park bölgesinde, Rio Grande nehrinden düzensiz göçmenlerin geçme ihtimaline karşı elleri tetikte bekledi.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    ABD medyasına göre, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu bölgeye defalarca erişim talebinde bulunurken, Cumhuriyetçi eyalet, bugün de mahkeme kararına uyacağına ve sınır güvenliğini federal orduya devredeceğine dair bir adım atmadı.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    Rio Grande nehrinin kenarındaki nöbetlerini karanlık bastıktan sonra da devam ettiren eyalet muhafızları, nehrin ABD kıyısını jeneratör yardımıyla devasa ışıklarla aydınlattı.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    TEKSAS GERİ ADIM ATMIYOR

    Teksaslı yetkililer şu ana kadar, sınır güvenliğini kendi imkanlarıyla koruma kararından geri adım atmazken, Washington yönetiminin söz konusu sınır yetki anlaşmazlığını çözme konusunda atacağı bir sonraki adım merak konusu oldu.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    DİKENLİ TELLER GÜÇLENDİRİLİYO

    Bölgede, emirleri doğrudan Teksas Valisinden alan ulusal muhafızlar ile federal ordu birlikleri arasında gerilimli bekleyiş sürüyor.

    Eyalet sınır muhafızlarının Rio Grande Nehri'nin ABD tarafında konteynerlerden oluşturulan duvarın üstüne çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca eyalet güçlerine ait devriye botlarının, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinde devriye turlarını artırdığı dikkati çekti.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    'ÖLÜM TUZAKLARI' GÖÇMENLERİ DURDURAMADI

    Öte yandan Meksika-Teksas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen bir grup düzensiz göçmen, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başardı.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    Yanlarında bir de küçük çocuk bulunan ve bazı bölgelerde üst üste 7 sıra çekilmiş olan dikenli telleri aşmakta zorlanan 4 kişilik grup, bir süre sonra bitkin düştü.

    ARAÇLARLA NEHİR KENARINA BIRAKILDILAR

    Düzensiz göçmenlerin ABD’ye geçmek için en çok tercih ettiği Eagle Pass sınır kapısının Meksika kanadında ise araçlarla bazı düzensiz göçmenlerin nehir kenarına bırakıldığı görüldü.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    Teksas tarafında da ulusal muhafızların güçlendirdiği tel örgülere ek olarak, sınır polisi Eagle Pass'tan komşu kentlere kadar kilometrelerce uzanan bir hattaki kontrol noktalarına nöbet tutarken, gün boyu helikopterlerle devriye turları yapıldı.

    Tüm bu önlemlere rağmen, düzensiz göçmenlerin ABD'ye sığınma isteklerinin önüne set çekilemedi.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    NE OLMUŞTU?

    Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

    Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

    ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı

    Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

    Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

    Son olarak Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TeksasAbdGöçmen
    Haberler > Dünya > ABD'de Teksas krizi devam ediyor: 'Ölüm tuzakları' göçmenleri durduramadı
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