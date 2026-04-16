ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran’ın nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu belirterek, operasyonların 'daha güçlü' şekilde yeniden başlatılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Bakan, ticari gemilere yönelik tehditlerin bir kontrol gücü değil, "korsanlık" olduğunu savundu.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında bölgedeki son gelişmeleri aktaran ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik uyarılarda bulunarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde operasyonların yeniden başlayacağını söyledi.

"ATEŞKES OLMAZSA BOMBA YAĞMURU İLE KARŞILAŞACAKLAR"

İran’ı tehdit yağmuruna tutan Hegseth, "Müzakerecilerimizin söylediği gibi, siz, İran, refah dolu bir geleceği, altın bir köprüyü seçebilirsiniz ve İran halkı için bunu yapmanızı umuyoruz. Bu arada ve ne kadar sürerse sürsün, bu başarılı ablukayı sürdüreceğiz. Ama eğer İran kötü bir seçim yaparsa, o zaman bir abluka ve enerji altyapılarına bomba yağmuruyla karşı karşıya kalacaklar." şeklinde konuştu.

ABD’den İran’a tehdit mesajı: Ateşkes olmazsa bomba yağmuruyla karşılaşacaklar

"İRAN'IN BÜTÜN ASKERİ VARLIKLARININ YERİNİ BİLİYORUZ"

İran'ın daha önce bombalanan füze fırlatma rampalarını tekrar ortaya çıkardığını belirten Hegseth, ABD'nin bu tesisler de dahil olmak üzere İran'ın bütün askeri varlıklarının yerini bildiğini söyledi.

"TİCARİ GEMİLERE SALDIRMAK KORSANLIKTIR"

ABD'nin muhtemel yeni bir müdahale için eskisinden daha fazla güçle hazırlandığının altını çizen Hegseth, İran'ın Hürmüz'ü kontrol ettiği iddialarını da 'gerçek bir donanmaya sahip olmadıklarını' vurgulayarak eleştiri yağmuruna tuttu. Hegseth, ticari gemilere yönelik tehditlerin bir kontrol gücü değil, "korsanlık" olduğunu belirtti.

ABD’den İran’a tehdit mesajı: Ateşkes olmazsa bomba yağmuruyla karşılaşacaklar

İran'ın enerji sektörünün henüz tamamen çökmediğini ancak ABD ambargolarının ihracatı durma noktasına getirdiğini ifade eden Hegseth, bu ablukayı sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

İran'ın donanmasının olmadığını söyleyen Hegseth, "Tahran umarım akıllıca bir anlaşma yapar. Bu dünyanın iyiliği için anlaşmak zorundalar. Aksi halde sonuçlarına katlanırlar" dedi.

