Körfez bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan tarihi projede kritik bir eşik daha aşıldı. Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye, Ürdün ve Suriye hattı üzerinden geçecek olan demir yolu projesinde ortak fizibilite çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük projelerinden biri olan ve Sultan İkinci Abdülhamid tarafından "en büyük rüyam" olarak nitelendirilen tarihi Hicaz Demir Yolu, bir asrı aşkın sürenin ardından modern bir çehreyle yeniden hayata dönüyor. İstanbul’u kutsal topraklara bağlamayı amaçlayan ancak Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki parçalanmalarla yarım kalan bu devasa vizyon, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ortak iradesiyle tamamlanıyor.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARINDA YIL SONU HEDEFİ

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, projeye yönelik teknik hazırlıkların büyük bir hızla ilerlediğini iletti. Bakan Casir, üç ülkeyi birbirine bağlayacak olan bu stratejik hattın ortak çalışmalarının yıl sonundan önce neticeleneceğini ifade ederek, Riyad yönetiminin projeye verdiği stratejik önemin altını çizdi.

KIZILDENİZ AKDENİZ VE AVRUPA İLE BULUŞUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Modern Hicaz Demir Yolu" olarak nitelendirdiği proje, sadece ülkeleri değil, kıtaları birbirine bağlayacak bir ticaret koridoru işlevi görecek.

Proje sayesinde Ürdün’den çıkan ticari yüklerin Suriye üzerinden Türkiye’ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya pazarlarına kesintisiz ulaşımı hedefleniyor. Böylece Kızıldeniz’in lojistik gücünü doğrudan Akdeniz ve Avrupa limanlarına bağlayarak küresel ticaret haritasını yeniden şekillendirecek.

PROJENİN UMMAN VE KÖRFEZ'E UZANACAK GELECEĞİ

Bakan Uraloğlu’nun Ürdün ziyareti sırasında detaylarını paylaştığı planlamaya göre hat sadece üç ülkeyle sınırlı kalmayacak.

İlerleyen süreçte Suudi Arabistan’ın iç kesimlerinden geçerek Umman’a kadar uzatılması öngörülen demir yolu ağı, Orta Doğu’nun en kapsamlı ve modern lojistik altyapısı haline gelecek.

"İNGİLİZ HAKİMİYETİNE CİDDİ BİR TEHDİT"

Hicaz Demiryolu jeopolitik açıdan da Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir projeydi.

Prof. Özyüksel, Abdülhamid'in Anadolu, Bağdat ve Hicaz demiryolu projelerine stratejik önem atfettiğini açıklamıştı:

"Hicaz Demiryolu, özellikle Maan'dan Akabe Körfezi'ne bir hat çekilebilmesi halinde, Mısır'daki İngiliz hakimiyetinin Osmanlı/Alman ittifakınca ciddi biçimde tehdit edilmesi anlamına geliyordu."

