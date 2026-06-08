“Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinden banka hizmeti ücreti alıyor” iddiası yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, işlemlerin herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığını bildirerek uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan bir iddiayı yalanladı. DMM, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM’den ‘SGK ödemelerinden banka hizmeti alınıyor’ iddiasına yalanlama

SGK İDDİASI YALAN

SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, resmi hesabından bir açıklama yaptı.

DMM’den ‘SGK ödemelerinden banka hizmeti alınıyor’ iddiasına yalanlama

ÜCRET ÖDEMEDEN YAPILIYOR

Açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı ifade edildi.

DMM’den ‘SGK ödemelerinden banka hizmeti alınıyor’ iddiasına yalanlama

“SGK İLE İLGİSİ YOK”

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

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