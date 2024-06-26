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Haberler > Dünya > Afrika'nın en büyüğü! 19 milyar dolarlık petrol rafinerisinde yangın

Afrika'nın en büyüğü! 19 milyar dolarlık petrol rafinerisinde yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya, Yangın, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nijrya'nın Lagos kentinde yer alan ve "Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi" olarak bilinen Dangote Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı.

Nijerya'nın Lagos kentinde yer alan ve Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi olan Dangote Petrol Rafinerisi alevlere teslim oldu. Dangote Industries Limited Sözcüsü Anthony Chiejina, olayın atık su arıtma tesisinde meydana geldiğini açıkladı.

YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Chiejina, "Atık su arıtma tesisimizde meydana gelen küçük çaplı bir yangın olayını hızla kontrol altına aldık. Rafineri faaliyette olduğu için herhangi bir alarm durumu söz konusu değildir ve görev başındaki tüm personelimizde herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Rafineride sabotaj yapıldığına dair bir kanıt yok ve şu an için yangının nedeni bilinmiyor.

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından inşa ettirilen ve 12 Ocak'ta dizel ve uçak yakıtı üretimine başlayan 19 milyar dolarlık Dangote Petrol Rafinerisi, günde 650 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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