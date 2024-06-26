Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Aliyev İtalya'dan alınan C-27J Spartan nakliye uçağını inceledi

Aliyev İtalya'dan alınan C-27J Spartan nakliye uçağını inceledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aliyev İtalya&#039;dan alınan C-27J Spartan nakliye uçağını inceledi
Azerbaycan, Leonardo, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan, İtalyan yapımı "C-27J Spartan" tipi askeri nakliye uçağı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya'nın Leonardo şirketi tarafından üretilen "C-27J Spartan" uçağını inceledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, İtalya'nın Leonardo şirketi tarafından üretilen "C-27J Spartan" nakliye uçağından satın alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.

Aliyev İtalya'dan alınan C-27J Spartan nakliye uçağını inceledi - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli ile Leonardo şirketinin yöneticileri eşlik etti.

Aliyev'e, satın alınan uçağın teknik özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

Aliyev İtalya'dan alınan C-27J Spartan nakliye uçağını inceledi - 2. Resim

Zor coğrafi arazi ve operasyon koşullarında hem savunma hem de sivil savunma görevlerini yerine getirebilecek kapasiteye sahip uçağın, askeri nakliye, paraşütçülerin ve kargoların havadan bırakılması ile tıbbi görevlerde kullanılacağı belirtildi.

Aliyev İtalya'dan alınan C-27J Spartan nakliye uçağını inceledi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Sinan Ateş davasında soruşturma bitti, kovuşturma aşamasına geçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü önünde zorbalık! Başörtüsünü yasaklayan Tacikistan'da skandal görüntüler: Hastaneye alınmadılar - DünyaBaşörtüsünü yasaklayan Tacikistan'da skandal görüntülerGüney Kore askerlerinden Kuzey Kore sınırında 7 yıl sonra bir ilk - DünyaKore sınırında 7 yıl sonra bir ilk! Askerler harekete geçtiNATO Genel Sekreteri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu - DünyaNATO'nun yeni lideri Mark Rutte olduNijer'de askerlere pusu kuruldu, 21 ölü var - DünyaNijer'de askerlere pusu kuruldu, 21 ölü varGoogle kullanıcıları ABD'nin sualtı dronu Manta Ray'ı ifşaladı - DünyaABD sır gibi saklıyordu! Google ifşaladıBir ayda 6. kez! Kuzey Kore-Güney Kore sınır hattında çöp balonu savaşları - DünyaKuzey Kore-Güney Kore sınır hattında balon savaşları
Sonraki Haber Yükleniyor...