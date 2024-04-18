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Almanya'da aşırı sağcı AfD'li siyasetçi Björn Höcke'ye "Nazi sloganı" davası

Düzenleyen: / Kaynak: New York Times / Reuters
- Güncelleme:
Almanya&#039;da aşırı sağcı AfD&#039;li siyasetçi Björn Höcke&#039;ye &quot;Nazi sloganı&quot; davası

Dünya Haberleri  / New York Times / Reuters

Aşırı sağcı AfD'li siyasetçi Björn Höcke, yaptığı konuşmalarda Nazi döneminden yasaklı bir sloganı kullandığı suçlamasıyla yargı önüne çıkıyor.

Almanya'nın aşırı sağ Alternatif için Almanya (AfD) partisinin önde gelen bir üyelerinden Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi paramiliter sloganı kullanmaktan yargılandığı davada mahkemeye çıktı.

"HÖCKE BİR NAZİ"

Yaklaşık 300 protestocu, Halle kentinde mahkeme binasının önünde toplanarak "Björn Höcke bir Nazi'dir" yazılı dövizler taşıdılar. Höcke ise protestoculara gülümseyerek mahkeme salonuna girdi.

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YASAKLI SÖZLERİ SÖYLEDİ

Savcılar, Höcke'nin 2021 Mayıs'ında Merseburg kasabasında bir kampanya sırasında yaptığı konuşmasını "Almanya için Her Şey!" sözleriyle bitirdiğini iddia ediyorlar. Bu ifade, Nazi fırtına birlikleri tarafından kullanılan bir slogan olduğu için Almanya'da yasaklı olmasıyla biliniyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ: BİLMİYORDUM!

Höcke'nin avukatları, Höcke'nin bu sözlerin yasaklı olduğunu bilmediğini iddia etti. Bir tarih öğretmeni olan Höcke ise geçen hafta bir televizyon tartışmasında bu ifadenin kökeninden habersiz olduğunu ve ifade özgürlüğü olduğunu söyledi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI 

Eğer suçlu bulunursa, Hoecke para cezası veya üç yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilir ve ayrıca kamu görevinden men edilebilir.

AŞIRI IRKÇI VE FAŞİST OLMASIYLA BİLİNİYOR

Alman siyasetçi Björn Höcke, 2013 yılında anti-euro parti olarak kurulmasından bu yana sağa kayan AfD içinde etkili bir figür olmasıyla öne çıkıyor. Görüşleri nedeniyle defalarca manşetlere çıkmış ve faşist olarak nitelendirilmiştir. Höcke birçok kez, "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargı karşısına çıkmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: New York Times / Reuters
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