NASA’nın Artemis 2 görevi kapsamında dört astronotu taşıyan Orion kapsülü, bu gece sadece mesafe rekorlarını altüst etmekle kalmayacak, aynı zamanda derin uzayın o 'ürpertici' sessizliğine gömülecek. Ay’ın devasa kütlesinin arkasına geçecek olan mürettebat ile Dünya arasındaki tüm iletişim, temel fizik kuralları gereği yaklaşık 50 dakika boyunca tamamen kesilecek.

İnsanlık, Apollo 17’den bu yana ilk kez Ay ile bu kadar yakın bir temas kurmaya hazırlanıyor. NASA’nın 1 Nisan’da başlattığı Artemis 2 görevi kapsamında dört astronotu taşıyan Orion kapsülü, bugün tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Mürettebat, Ay’ın yer çekiminin Dünya’dan daha baskın hale geldiği "etki alanına" (Sphere of Influence) resmen girdi.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Artemis 2'de karanlık saatler! Ay'ın etki alanına girildi: Bugün neler olacak?

REKORLAR KIRILACAK: "EN UZAĞA GİDEN İNSANLAR"

Artemis 2 mürettebatı; Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen ve Reid Wiseman, bugün sadece Ay’a ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda insanlık tarihinin mesafe rekorunu da kıracaklar. 1970 yılında Apollo 13 ekibi tarafından kırılan "Dünya’dan en uzağa giden insan" rekoru 248.655 mil, bu akşam Orion tarafından geride bırakılacak. Kapsülün maksimum 406.772 kilometre (252.757 mil) uzaklığa ulaşması bekleniyor.

"50 DAKİKA BOYUNCA İLETİŞİM YOK"

Görevin en heyecan verici ve bir o kadar da gerilimli anı, Orion’un Ay’ın arkasına geçmesiyle yaşanacak. Ay’ın devasa kütlesi radyo sinyallerini fiziksel olarak engelleyeceği için, yaklaşık 40-50 dakika boyunca Dünya ile tüm iletişim kesilecek. NASA uzmanları, bu durumun bir arıza değil, "temel fizik kuralları" gereği beklenen bir "kayıp dönemi" olduğunu açıkladı.

İletişimin kesilmesinin tek ve en basit nedeni, Ay'ın devasa kütlesinin uzay aracı ile Dünya arasına fiziksel bir duvar örmesi.

Radyo dalgaları düz bir çizgi halinde ilerler. Yaklaşık 2.000 mil (3.200 km) kalınlığındaki devasa Ay kayası, bu sinyalleri tamamen bloke etmekte.

Uzay aracı Ay'ın arkasına süzüldüğünde Dünya ile olan doğrudan görüş hattı kopuyor. Bu an, teknik olarak "Earthset" yani Dünya'nın Batışı olarak biliniyor.

NASA ve astrofizik uzmanları, bu kesintinin "karanlığa gömülme" veya "uzay aracını kaybetme" anlamına gelmediğini açıkladı:

"Ay görevlerinin en doğal parçası kesinti olması. Her Apollo görevinde de tam olarak aynı kesinti yaşanmıştır. İletişim koptğu anda Orion’un yerleşik bilgisayarları, uzay aracını önceden programlanmış rotasında uçurmaya devam edecek."

Artemis 2 Kritik Zaman Çizelgesi (TSİ) Türkiye saatiyle (TSİ) takip edilecek kritik aşamalar: Saat (TSİ) Olay / Dönüm Noktası 07:41 Gerçekleşti: Orion, Ay’ın etki alanına (41.072 mil mesafe) girdi. 20:00 NASA+ ve YouTube üzerinden canlı yayın yayını başlıyor. 20:56 Rekor Anı: Apollo 13’ün mesafe rekoru kırılıyor. 21:45 Ay gözlemleri ve bilimsel verilerin toplanması başlıyor. 01:44 (7 Nisan) Orion Ay’ın arkasına geçer ve iletişim kısa süreliğine kesilir 01:45 (7 Nisan) Dünya, Ay’ın arkasında tamamen kaybolur. 02:02 (7 Nisan) Ay yüzeyine 4.070 mil (6.500 km) mesafeye ulaşılır. 02:07 (7 Nisan) Dünya’dan en uzak noktaya ulaşılır. 02:25 (7 Nisan) Dünya yeniden görünür, NASA ile bağ kurulur. 03:35 – 04:32 Astronotların gözünden Güneş, Ay’ın arkasında kalacak.

Artemis 2 astronotları, Ay’ın Dünya’dan asla görülmeyen "karanlık" veya uzak tarafını daha önce hiçbir insanın görmediği bir perspektiften inceleyecekler.

Apollo görevleri Ay’a 110 km kadar yaklaşırken, Artemis mürettebatı yaklaşık 6.500 km mesafeden geçecek. NASA bilim insanları, bu mesafeden Ay’ın astronotlara "kol mesafesindeki bir basketbol topu büyüklüğünde" görüneceğini iletti.

NEREDEN İZLENEBİLİR?

NASA, bu tarihi yolculuğu kendi web sitesinin yanı sıra YouTube, Amazon ve Netflix üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Ancak uzay aracının Dünya’dan olan devasa uzaklığı nedeniyle, canlı yayın video kalitesinde zaman zaman düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

