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    Avrupa Parlamentosu'nda 2 üyenin telefonunda casus yazılım tespit edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Avrupa Parlamentosu&#039;nda 2 üyenin telefonunda casus yazılım tespit edildi
    Avrupa Parlamentosu, Casus Yazılım, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avrupa Parlamentosu'nda Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi'nin 2 üyesinin telefonunda casus yazılım tespit edildi. Casus yazılım saldırılarının arkasında kimin olduğuna dair bilgi verilmedi.

    Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcü Vekili Delphine Colard, Komite üyelerinin siber güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen taramalarda SEDE'nin 2 üyesinin kişisel telefonlarında casus yazılım bulunduğunu teyit etti.

    Colard, "Söz konusu jeopolitik bağlamda ve SEDE tarafından takip edilen dosyaların niteliği göz önüne alındığında, bu alt komite üyelerinin ve çalışmalarını destekleyen personelin cihazlarına özel bir dikkat gösterilmektedir" ifadesini kullandı.

    Casus yazılım saldırılarının arkasında kimin olduğuna dair bilgi vermeyen Colard, "Faaliyetin doğası gereği AP'nin güvenliği, siber güvenlik konuları veya bu özel prosedürde kullanılan araçlar hakkında daha fazla yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Colard, 2 komite üyesinin telefonlarında casus yazılım izlerinin tespit edilmesinin ardından tüm üyelere teknolojik cihazlarını taramadan geçirmeleri çağrısında bulunulduğunu aktardı.

    YAKLAŞIK 2 YILDIR 250'DEN FAZLA VEKİLİN TELEFONU TARANDI

    AP Başkanı Roberta Metsola, Mart 2022'de ilk kez bazı milletvekillerinin cihazlarında casus yazılım bulunmasının ardından tüm AP üyelerine kişisel telefon ve bilgisayarlarında casus yazılım taraması yapma imkanı sundu.

    Bu kapsamda ilk kontroller, Nisan 2022'de başlarken şimdiye kadar 250'den fazla AP üyesinin cihazlarına yönelik 500'den fazla tarama yapıldı.

    Prosedüre göre kişisel cihazında olası tehlike unsuru tespit edilen AP milletvekilinin rızasıyla siber güvenlik servisleri tarafından derinlemesine analiz gerçekleştiriliyor ve ardından milletvekili süreçle ilgili bilgilendiriliyor.

    Casus yazılım saldırısıyla karşı karşıya kalan SEDE üyeleri, Aralık 2023'te Hindistan, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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