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    Ayçiçeğine benzediği için eleştiriliyordu: Kırgızistan bayrağı değişti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kırgız kültüründe 'vefasızlığı' ve 'hizmetkarlığı' simgeleyen ayçiçeği simgesinin yer aldığı Kırgızistan bayrağı resmen değiştirildi. Ayçiçeğine benzetilen dalgalı güneş ışınlarının düzleştirildiği yeni bayrak, başkent Bişkek'te törenle göndere çekildi.

    Ayçiçeğine benzediği için eleştiriliyordu: Kırgızistan bayrağı değişti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kırgızistan bayrağı resmen değişti. Kırgız kültüründe vefasızlığı ve hizmetkarlığı simgeleyen ayçiçeği simgesi, ülkede son dönemde farklı anlamlar çağrıştırdığı için eleştiriliyordu.

    YENİ BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

    Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılımıyla Ala-Too Meydanı'nda tasarımında değişiklik yapılan ülke bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

    Törene Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Genelkurmay Başkanı Ruslan Mukambetov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve 1992'de ülke bayrağının tasarımında yer alan Jusup Matayev ile Bekbosun Jayçıbekov da katıldı. Askeri bandonun Kırgız Milli Marşı'nı çalmasıyla askerler dev bayrağı göndere çekti.

    Ayçiçeğine benzediği için eleştiriliyordu: Kırgızistan bayrağı değişti

    DALGALI GÜNEŞ IŞINLARI ARTIK DÜZ

    Meclis Başkanı Şakiyev ve Milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 22 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylanmıştı. Buna göre ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınları düzleştirildi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısı çoğaltıldı.

    Ayçiçeğine benzediği için eleştiriliyordu: Kırgızistan bayrağı değişti

    Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 1992 yılında kabul edilen bayrağı, geleneksel Kırgız yurt çadırının zirvesi olan sarı bir güneşi kırmızı bir zemin üzerinde 40 ışınla tasvir ediyordu. Fakat bayrağın ana unsurlarından olan bu ışınlar son zamanlarda ayçiçeğine benzetildikleri için eleştiriliyordu.

     

     

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