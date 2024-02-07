Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu, 30 yıl sonra ilk kez ülkenin tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de oyunu işgalden kurtarılan Hankendi’de kullandı.

Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanlığı seçimii için sandık başında. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil yedi adayın bulunduğu yarışta Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruldu.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlarken, 6 bin 300'den fazla sandıkta yaklaşık 6,5 milyon seçmen oy kullanacak. Öte yandan Azerbaycan vatandaşları için 37 farklı ülkede 49 sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı Aliyev de oyunu işgalden kurtarılan Hankendi’de kullandı.

ALİYEV OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’de oylarını kullandı. 30 YIL SONRA BİR İLK Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılıyor. Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip edecek. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erecek. "44 GÜNLÜK VATAN SAVAŞININ DEVAMI NİTELİĞİNDE"

Seçimin önemini gazetemize anlatan Cumhurbaşkanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Analizler Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ zaferinin sonrasında burada insanların yüzleri gülmeye başladı. Daha renkli giyinmeye başladılar. Bu dönüşüm sandığa gitme sayısını olumlu etkileyecek. Bu seçim 44 günlük vatan savaşının devamı niteliğinde.

Diğer altı adayın vaatleri Karabağ zaferi ile ilgiliydi. İlham Aliyev zaten bunu gerçekleştirdi. Yıllardır hayalini kurduğumuz hedeflerimize ulaştık. Azerbaycan’ın yeni hedeflere ihtiyacı var. İşte bu yüzden bu seçim tarihimizin en önemli seçimlerden birisi."