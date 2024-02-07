Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İlham Aliyev, Azerbaycan, Seçim, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

    Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu, 30 yıl sonra ilk kez ülkenin tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de oyunu işgalden kurtarılan Hankendi’de kullandı.

    Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanlığı seçimii için sandık başında. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil yedi adayın bulunduğu yarışta Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruldu.

    Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlarken, 6 bin 300'den fazla sandıkta yaklaşık 6,5 milyon seçmen oy kullanacak. Öte yandan Azerbaycan vatandaşları için 37 farklı ülkede 49 sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı Aliyev de oyunu işgalden kurtarılan Hankendi’de kullandı.

    ALİYEV OYUNU KULLANDI

    Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’de oylarını kullandı.

    Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

    30 YIL SONRA BİR İLK

    Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılıyor.

    Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip edecek. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erecek.

    Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

    "44 GÜNLÜK VATAN SAVAŞININ DEVAMI NİTELİĞİNDE"

    Seçimin önemini gazetemize anlatan Cumhurbaşkanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Analizler Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, şu ifadeleri kullandı:

    "Karabağ zaferinin sonrasında burada insanların yüzleri gülmeye başladı. Daha renkli giyinmeye başladılar. Bu dönüşüm sandığa gitme sayısını olumlu etkileyecek. Bu seçim 44 günlük vatan savaşının devamı niteliğinde.

    Diğer altı adayın vaatleri Karabağ zaferi ile ilgiliydi. İlham Aliyev zaten bunu gerçekleştirdi. Yıllardır hayalini kurduğumuz hedeflerimize ulaştık. Azerbaycan’ın yeni hedeflere ihtiyacı var. İşte bu yüzden bu seçim tarihimizin en önemli seçimlerden birisi."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
    İlham AliyevAzerbaycanSeçim
    Haberler > Dünya > Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD ve İsrail arasında kriz! Blinken, Netanyahu'nun izin vermediği isimle görüşecek - DünyaNetanyahu'nun izin vermediği isimle görüşeceklerCanlı yayında skandal! İsrail gerçeklerine tahammül edemeyen sunucu, konuğunu kovdu - Dünyaİsrail gerçeğine tahammül edemedi, konuğunu kovduServis bekleyen işçiler heyelana kapıldı! 45 yaralı, onlarca kayıp var - DünyaServis bekleyen işçiler heyelana kapıldı! 45 yaralı, onlarca kayıp varDünya Erdoğan-Putin zirvesine kilitlendi - DünyaDünya Erdoğan-Putin zirvesine kilitlendiVPN yasağı bir kez daha gündemde! Rus yetkili Mart ayını işaret etti - DünyaVPN yasağı bir kez daha gündemde! Rus yetkili Mart ayını işaret ettiAskeri helikopter kırsal alana düştü! 5 asker öldü, 3 yaralı - DünyaAskeri helikopter kırsal alana düştü! 5 asker öldü, 3 yaralıİsrail'e yapılan yardımı içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi - DünyaABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e yardıma onay çıkmadı!Husiler, Yunanistan'ı hedef aldı: Balistik füzeleri peş peşe ateşlediler - DünyaHusiler Yunanistan'ı hedef aldı!Karabağ’da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruluyor - Dünya30 yıl aradan sonra bir ilk! 6 adayla yarışacakElon Musk söz verdi! ABD'li gazeteci Putin'le röportaj yapacak - DünyaElon Musk söz verdi! Putin röportajı X'de yayınlanacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...