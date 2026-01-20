Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

İKİNCİ GÖRÜŞME DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Fidan ile Tom Barrack arasındaki Ankara buluşması, son bir hafta içinde gerçekleşen ikinci görüşme oldu. İki isim kısa aralıklarla yeniden bir araya gelerek Türkiye-ABD hattındaki diplomasi trafiğini hızlandırdı.

FİDAN’DAN AZERBAYCAN HATTINDA YENİ TEMAS

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili konular ve bölgesel gelişmeler gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, temasın iki ülke arasındaki yakın koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğini aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

