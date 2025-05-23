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Baltık Denizi'nde yeni bir savaş mı doğuyor? İki ülke karşı karşıya gelince emir verildi: Durdurun!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Baltık Denizi&#039;nde yeni bir savaş mı doğuyor? İki ülke karşı karşıya gelince emir verildi: Durdurun!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Baltık Denizi'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Rus ordusuna ait SU-24 uçağı ve Polonya'ya ait F-14 uçağı karşı karşıya geldi. Rus savaş uçağının tehlikeli ve kasıtlı manevralar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Polonya savaş uçağına Rus SU-24'ü önleme emri verdiğini bildirdi.

Polonya ile Rusya Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi.

Baltık Denizi'nde yeni bir savaş mı doğuyor? İki ülke karşı karşıya gelince emir verildi: Durdurun! - 1. Resim

POLONYA ORDUSUNDA "DURDURUN" EMRİ

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz düzenlediği basın toplantısında, Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-14 uçağının dün akşam saatlerinde Baltık Denizi'nde uluslararası sularda tehlikeli manevralar yapan Rus SU-24 uçağını engellediğini söyledi.

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rus savaş uçağının tehlikeli ve kasıtlı manevralar yaptığının tespit edilmesi üzerine NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ortak Harekat Komutanlığı'nın bölgede görev yapan iki Polonya savaş uçağına Rus SU-24'ü önleme emri verdiğini bildirdi.

Baltık Denizi'nde yeni bir savaş mı doğuyor? İki ülke karşı karşıya gelince emir verildi: Durdurun! - 2. Resim

BÖLGEDE SICAK SAATLER

Kosiniak-Kamysz, Litvanya'nın Siauliai kentinde konuşlu bulunan iki Polonya uçağının Rus uçağının yerini tespit ederek durdurduğunu ve etkili bir şekilde önlediğini belirtti.

Kosiniak-Kamysz "Provakasyonlara karşı dirençliyiz, bireysel ve kolektif olarak uygun tepki vermekteyiz" şeklinde konuştu.

NATO'NUN BALTIK BÖLGESİNDEKİ OPERASYONLARI

NATO'nun Baltık bölgesindeki operasyonları ise Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılmasıyla başladı. Litvanya'nın Siauliai kentinde 2004 yılında kurulan Baltık Hava Polisliği (Baltic Air Policing) ile söz konusu üç ülkenin hava sahası korunurken, Rusya'nın 2014 yılında Kırımı işgal etmesinin ardından ise Estonya'nın Amari kentinde ikinci Baltık Hava Polisliği üssü kuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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