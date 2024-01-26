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    • Bangladeş'te yarım asırlık kriz: Yurtdışına izinsiz evlatlık verilen çocuklar için soruşturma

    Bangladeş, bağımsızlığını elde ettikten sonra yürürlüğe giren bir yasa binlerce bebeğin ailelerinden izin alınmadan evlat edinilmesine neden oldu. Haberlerin tekrar gündem olması sonrası Bangladeş polisi harekete geçti ve ailelerinden onay alınmadan yurt dışındaki kişilere evlatlık verilen çocuklara ilişkin soruşturma başlattı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bangladeş&#039;te yarım asırlık kriz: Yurtdışına izinsiz evlatlık verilen çocuklar için soruşturma
    Bangladeş, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bangladeş polisi, 1970'lerde çocukların, ailelerinin rızası alınmadan yurt dışındaki kişilere evlatlık verildiğine yönelik haberlerden sonra harekete geçti. The Guardian gazetesinin haberine göre, haberlere konu olan çocuklar için soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında 'yatılı okul dolandırıcılığı' olarak bilinen bir yöntemle yemek, barınma ve eğitim için yatılı okul ve yetimhane gibi yerlerde çocukların ailelerinden nasıl koparıldığı araştırılacak.

    'ADİL VE TARAFSIZ SORUŞTURMA YÜRÜTMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ'

    Polis yetkilisi Tahsin Mashroof Hossain Mashfi, The Guardian'a yaptığı açıklamada, olayın gündeme getirilmesinin derin bir sorumluluk duygusunu ortaya çıkardığını belirterek, "Adil ve tarafsız soruşturma yürütmeyi ve ulusun iyileşme sürecine anlamlı katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

    Bu olayın mağdurlarından Bangladeş asıllı Hollanda vatandaşı Kana Verheul, Bangladeş yönetiminin, evlat edinilenlerle işbirliği yapmasını ve aileleriyle bir araya gelebilmeleri için destek vermesini umduğunu söyledi.

    'YARIM ASIR OLDU...'

    Benzer şekilde bebeği 1970'li yılların sonunda kaybolan Nur Jahan ise Bangladeş polisinin aldığı karardan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve adaletin yerini bulacağına inanmak istediğini kaydetti.

    Jahan, "Neredeyse yarım asır oldu ve ben halen çocuğumu geri almaya yaklaşamadım" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Habere göre, 1971'de bağımsızlığını elde etmesinden bir süre sonra Bangladeş'te, yabancılara ülke genelindeki yetimhanelere bırakılan bebekleri evlat edinmelerine izin veren bir yasa yürürlüğe girmişti.

    Yasanın yürürlüğe girmesini takip eden 10 yıl içinde binlerce bebek, ailelerinin rızası alınmadan yabancılar tarafından evlat edinilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bangladeş
    Haberler > Dünya > Bangladeş'te yarım asırlık kriz: Yurtdışına izinsiz evlatlık verilen çocuklar için soruşturma
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