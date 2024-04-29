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Yunanistan Türk okullarını kapatmaya çalışıyor! Batı Trakya Türklerinden Atina'ya Lozan hatırlatması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunanistan Türk okullarını kapatmaya çalışıyor! Batı Trakya Türklerinden Atina&#039;ya Lozan hatırlatması

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan Batı Trakya'da faaliyet gösteren Türk okullarını kapatmaya başladı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nı hatırlattı.

Yunanistan, Lozan anlaşmasına aykırı olarak Batı Trakya'daki Türk okullarını kapatmaya başladı. Atina yönetiminin adımlarına Batı Trakyalı Türklerden tepki gecikmedi. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Atina yönetiminin Lozan Anlaşmasına uyması için çağrı yaptı.

ATİNA LOZAN'A UYMUYOR

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Atina yönetiminin Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiği vurgulandı.

"Yunanistan, Lozan Antlaşması'na ve eğitim protokollerine uymuyor. Türkiye'deki ilköğretim okullarının sayısı 307'den 90'a düştü" denildi.

AZINLIKLARIN EĞİTİM HAKKI HİÇE SAYILIYOR

Ayrıca, danışma kurulu, Yunanistan'ın politikalarının bir sonucu olarak sadece ilkokul sayısının azalmakla kalmadığını, aynı zamanda Yunan hükümetinin azınlığın ortaokul ve lise sayısını artırmasını da engellediğini belirtti.

Açıklamada, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin bakış açılarını hiçe saydığı vurgulandı. Devletin, azınlıkların eğitimi ile ilgili kararlarında Batı Trakya Türklerinin görüşlerini dikkate almadığına ve nezaket gereği onların görüşlerine başvurmadığına dikkat çekildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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