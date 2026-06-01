İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki AJ Hubbins, ek gelir elde etmek için alışılmışın dışında bir işe yöneldi. Genç adam, konserlerden mağaza açılışlarına kadar birçok etkinlikte başkaları adına sıraya girerek para kazanıyor.

Televizyon ve film yapımcılığı alanında çalışan AJ Hubbins, gelirini artırmak amacıyla farklı bir yöntem geliştirdi. İnsanların uzun süre beklemek istemediği etkinlik ve organizasyonlarda onların yerine kuyrukta bekleyen Hubbins, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

13 SAATLİK KUYRUK MESAİSİ!

AJ’nin bu alandaki ilk deneyimi, Liverpool’da açılan yeni bir kozmetik mağazasının sırasında oldu. Bir müşterisinin isteği üzerine mağaza açılışında dağıtılacak promosyon ürünlerini almak için 13 saat boyunca sırada bekleyen genç adam, bu görev karşılığında 250 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) kazandı.

Bu işi duyan şaşkına dönüyor! Başkaları adına sıra bekleyip binlerce lira kazanıyor

Kuyruk kültürünün İngiltere’de oldukça ciddiye alındığını belirten Hubbins, buna rağmen sıra bekleme sürecinin düşündüğünden çok daha keyifli geçtiğini söyledi. Saatler süren bekleyiş sırasında insanların çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdiğini ve aralarında güçlü bir dayanışma oluştuğunu ifade etti.

Deneyimli sıra bekleyicilerinin çadır, şişme yatak ve çeşitli kamp ekipmanlarıyla geldiğini anlatan AJ, ortamın ev rahatlığını aratmadığını dile getirdi.

Bu işi duyan şaşkına dönüyor! Başkaları adına sıra bekleyip binlerce lira kazanıyor

UZUN BEKLEYİŞLER İÇİN HAZIRLIKLI GELİYOR

Zamanla bu işe alıştığını söyleyen genç adam, artık uzun bekleyişlere daha konforlu sandalyeler, uyku ekipmanları ve yiyecek-içecek stokuyla hazırlandığını belirtti. Artan taleple birlikte sektörde de büyüme yaşandığı, başkası adına sıraya girme hizmetine olan ilginin son iki yılda yüzde 50 yükseldiği kaydediliyor. AJ ise ücretlendirmeyi bekleme süresine göre belirliyor.

ÖZEL GÜNLERDE KURYELİK DE YAPIYOR

Sadece kuyrukta beklemekle kalmayan Hubbins, özel günlerde müşterileri adına hediye, çiçek ve çikolata teslimatı da yapıyor. Soğuk hava koşulları ve organizasyon kaynaklı aksaklıklar zaman zaman işini zorlaştırsa da yaptığı işten memnun olduğunu söyleyen genç adam, bu deneyimin kendisine en büyük katkısının sabır kazandırması olduğunu vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası