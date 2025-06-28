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Bugün 17, yarın 21 kentte 'kırmızı' alarm! Avrupa kavruluyor, uyarılar peş peşe geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bugün 17, yarın 21 kentte &#039;kırmızı&#039; alarm! Avrupa kavruluyor, uyarılar peş peşe geldi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak hava dalgası ile boğuşan Avrupa'da termometreler rekora koşuyor. İtalya'da bugün 17 kentte, yarın ise tam 21 kentte 'kırmızı' alarm verildi. Sağlık Bakanlığı uyarılarını bir bir sıraladı.

Avrupa'nın birçok ülkesi sıcak hava dalgası ve orman yangınları ile boğuşuyor. Bu ülkeler arasında yer alan İtalya'da bugün 17, yarın da 21 kent için 'kırmızı' alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu birçok kentte sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verildi.

Bugün 17, yarın 21 kentte 'kırmızı' alarm! Avrupa kavruluyor, uyarılar peş peşe geldi - 1. Resim

'EN YÜKSEK RİSK' UYARISI

Bakanlık bugün Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venedik ve Verona için 'kırmızı' ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

'Kırmızı' alarm listesine yarın için Katanya, Civitavecchia, Rieti ve Viterbo'nun da ekleneceği ve toplamda 21 şehirde kavurucu sıcakların etkisinin görüleceği belirtildi.

SADECE YAŞLI VE ÇOCUKLAR DEĞİL...

Sağlık Bakanlığı, 'kırmızı' alarm verilen şehirlerde, sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturabilecek sıcakların etkisini göstereceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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