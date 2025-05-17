Bungalov evde dehşet anlar! Tatil yaparken kabusu yaşadılar... Çocukları gözleri önünde öldü

Bungalov tatilleri kabus yaşatmaya devam ediyor. Sapanca'ya bungalov tatili yapmak için giden bir ailenin 4 yaşındaki çocukları havuza düştü. Çocukları gözleri önünde ölen aile bungalov tatilinde hayatlarının kabusunu yaşadı.

Pandemiden sonra ilginin arttığı bungalov tatillerinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. 6 yaşındaki çocuğun havuzda ölümünün ardından 4 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti.

AİLE TATİLİ İÇİN GİTMİŞLERDİ

Hafta sonu ve 19 Mayıs tatilini fırsat bilen bir aile Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov tatili yapmak istedi. Muradiye Mahallesi’nde bulunan G.H. isimli bir bungalov tesisine giden aile burada hayatlarının dehşetini yaşadı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI HAVUZA DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre ailenin 4 yaşındaki çocukları A.A., ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü. Çocuk, yaklaşık 10 dakika havuzda kaldıktan sonra ailesi tarafından fark edildi. Sudan hareketsiz haldeki bedeni çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından apar topar Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TESİSİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ

Öte yandan, olayın meydana geldiği G.H. isimli işletmenin geçici ruhsatının 31.12.2024 tarihi itibari ile iptal edildiği ve şu anda da ruhsatının bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, müşteri girişlerini de Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) de zamanında yapmadığı tespit edilen işletme ile alakalı idari işlem başlatıldı.