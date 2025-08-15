Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı yayın sırasında dehşet anları! Herkesin gözü önünde feci şekilde öldürüldü

Canlı yayın sırasında dehşet anları! Herkesin gözü önünde feci şekilde öldürüldü

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Chicago eyaletinde yaşayan bir adam, dün aracını park ettiği otoparkta açtığı canlı yayın esnasında vurularak öldürüldü. Adamın takipçileri ve yakınları olayı anbean izlerken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kan donduran olay, ABD’nin Chicago eyaletinde yaşandı. Kuzeninin iş yerini ziyaret eden Kevin Watson, yakınlardaki bir otoparka park ettiği arabasına binip Facebook hesabı üzerinden canlı yayın açtı. 

OTOPARKTA YANINA YANAŞTI

Sosyal medyadaki takipçilerine yakın zamanda yaşadığı bir park anlaşmazlığından bahseden Watson’ın yanına dakikalar içinde bir araba yanaştı. New York Post’un haberine göre, henüz kimliği belirsiz olan şahsı gören Watson yerinden sıçrayarak kollarını havaya kaldırdı. 

Canlı yayın sırasında dehşet anları! Herkesin gözü önünde feci şekilde öldürüldü - 1. Resim

TEK EL SİLAH SESİ DUYULUYOR

Görüntülerde, arabasından dışarıya çıkan Watson’ın karşısındaki adama ''Naber kardeşim?'' diye sorduğu anlar yer alıyor. Sorunun ardından ise tek el silah sesi duyuluyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsünden vurulan adam acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 42 yaşındaki adam hayatını kaybetti. 

Canlı yayın sırasında dehşet anları! Herkesin gözü önünde feci şekilde öldürüldü - 2. Resim

ARKASINDAN TAKİP ETTİ

Etraftaki görgü tanıkları Watson'ın saldırganı tanıdığını ve olaydan önce silahı saldırganın elinden almaya çalıştığını iddia etti. 
Alvin Jackson isimli tanık, ''Bir adamla konuştuktan sonra arabasına dönüyordu. Saldırgan onu arkasından takip etti ve ona silah çekti.'' ifadelerinde bulundu. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırı görüntüleri 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

