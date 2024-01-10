CEO'nun valizinden 4 yaşındaki oğlunun cansız bedeni çıktı

10 Ocak 2024 14:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:29

Hindistan'da bir yapay zeka şirketinin CEO'su olan Suchana Seth, pazartesi günü taksiyle Goa'dan Chitradurga bölgesine giderken yakaladı. Mindful AI Lab isimli start-up'ın yöneticiliğini üstlenen Seth, valizinin içinden 4 yaşındaki oğlunun cansız bedeni çıkınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Goa polis şefi Paresh Naik, Hintli iş kadınının cumartesi günü oğluyla birlikte kentteki bir otele giriş yaptığını ancak pazartesi gecesi otelden yalnız ayrıldığını belirtti. Kadının otel görevlilerinden yaklaşık 600 kilometrelik mesafe için kendisine bir taksi tutmalarını istediği ve uçak bileti ayarlama teklifini reddettiği söylendi.

ODADA KAN KALINTILARI BULUNDU

Oteldeki temizlik görevlilerinin odada kan kalıntıları bulduğu ve sonrasında durumu polise bildirdiği aktarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Seth'in bindiği taksinin şoförünü arayarak, arabadaki kadını en yakın karakola götürmesini istedi.

Kuzey Goa Emniyet Müdürü Nidhin Valsan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Valizi açınca, çocuğun cansız bedenini bulduk" diye konuştu. Cesedin bulunmasının ardından Seth'in yeniden Goa'ya getirildiği, Endonezya'da bulunan eşine de Hindistan'a dönmesi için haber verildiği aktarıldı.

Polis, Suchana Seth'in görüşmediği kocası Venkat Raman'ın, çocuğunun öldürüldüğünü öğrenmesi üzerine Hindistan'a döndüğünü söyledi. Venkat Raman'ın yerel yetkililere oğlunun cesedi üzerinde otopsi yapılması için onay verdiği belirtildi.

Öte yandan bir polis memurunun ifadesine göre Seth, sorgu sırasında onlara oğlunu öldürmediğini, uyuduğunu ve nasıl öldüğünü bilmediğini söyledi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Otopsiyi yürüten Dr. Kumar Naik, Suchana Seth'in dört yaşındaki oğlunun boğularak öldüğünü söyledi. Dr. Naik, "Çocuk boğularak ya da boğulma dediğimiz yöntemle öldürüldü. Ya bez kullanılmış ya da yastık kullanılmış. Çocuk boğulma sonucu ölmüş. Çocuk elle boğulmuş gibi görünmüyor. Yastığa benziyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: NDTV)