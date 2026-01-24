Çin ordusunun en üst kademesini sarsan gelişmede, Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Cınli hakkında “parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Çin Savunma Bakanlığı, ordunun en kıdemli ismi olan Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Cınli hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, iki üst düzey askerin “parti disiplini ve kanunları ciddi biçimde ihlal ettiği” şüphesi bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın içeriğine dair ayrıntı paylaşılmazken, Çin’de bu ifade genellikle yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına işaret ediyor.

75 yaşındaki Cang Youşia, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun en kıdemli askeri konumundaydı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Siyasi Bürosu üyesiydi. Genelkurmay Başkanı Liu Cınli ise 2022’den bu yana görev yapıyordu.

MERKEZİ ASKERİ KOMİSYONU’NDA TEK ASKER ÜYE KALDI

Son soruşturmayla birlikte, 7 üyeli Merkezi Askeri Komisyonu’nda asker kökenli üyelerin neredeyse tamamı tasfiye edilmiş oldu. Daha önce Savunma Bakanı Li Şangfu dahil birçok üst düzey komutan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında partiden ve ordudan ihraç edilmişti.

