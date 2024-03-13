Çin'de restoranda büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

Çin'in Hıbey eyaletindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bina büyük hasar aldı, çevredekiler kaçışırken savrulan cisimler insanların ve araçların üzerine düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin'de başkent Pekin'e komşu Langfang şehrine bağlı Sanhı ilçesinde restoranda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ünün tedavi için yakındaki hastanelere kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

GAZ SIZINTISI ŞÜPHESİ

Yerel itfaiye birimi, patlama yerindeki yangının söndürülmesi için 36 itfaiye aracı ile 154 personeli olay yerine sevk etti. Yetkililer, patlamanın sebebinin kesin olarak belirlenmediğini ancak gaz sızıntısından olabileceğini aktardı.

Yerel doğal gaz şirketi Tadia Gas, tedbir amacıyla olay yeri yakınındaki 50 bölgeye gaz tedarikini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

TOZ, DUMAN, CAM PARÇALARI...

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan videolarda patlamanın etkisiyle restoranın bulunduğu binadan, büyük bir basınçla toz, duman ve cam parçalarının caddeye saçıldığı görülüyor. Görüntülerde çevredekiler patlamanın şokuyla kaçışırken savrulan cisimlerin insanların ve araçların üzerinde düştüğü görüldü. Kalın bir duman tabakasıyla kaplanan binadaki restorana komşu 7 dükkan da tamamen harap oldu.