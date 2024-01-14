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    Çin'den Filistin çıkışı: Bağımsız bir Filistin için ısrarcı olunmalı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kahire ziyareti sırasında mevkidaşı Samih Şukri düzenlediği ortak basın toplantısında, 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti için ısrarcı olunması gerektiğini ifade etti.

    Çin&#039;den Filistin çıkışı: Bağımsız bir Filistin için ısrarcı olunmalı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Wang Yi, “1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor” dedi.

    Vang Yi ve Şukri tarafından yapılan ortak açıklamada ise, sivillere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü şiddet eylemine derhal son verilmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin davasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış zirvesi çağrısında bulunuldu.

    Çin'den Filistin çıkışı: Bağımsız bir Filistin için ısrarcı olunmalı

    İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

    Sürecin başından beridir Filistin'i savunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakıp kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirmişti.

    İsrail-Filistin çatışmasının kökeninde Filistin topraklarının süregelen işgali ve Filistinlilerin devlet taleplerinin uzun süredir görmezden gelinmesi olduğunu vurgulayan Vang, çatışmayı çözmenin temel yolunun iki devletli çözümünün uygulanması ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada var olmasının sağlanması olduğunu belirtmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FilistinÇin
    Haberler > Dünya > Çin'den Filistin çıkışı: Bağımsız bir Filistin için ısrarcı olunmalı
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