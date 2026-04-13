Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve çevresinde etkili olan ani dolu yağışı, bölgede alışılmadık görüntüler ortaya çıkardı. Ülkenin kuzeybatısında aniden bastıran güçlü yağış sonrası çöl alanları beyaza büründü.

Yerel kaynaklara göre, kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı özellikle Riyad’ın çevresindeki açık arazilerde ve çöl bölgelerinde etkili oldu. Yoğun dolu tabakası, sıcak iklimiyle bilinen bölgede nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu.

Yetkililer, Riyad’ın güneyi ve batısındaki yüksek kesimler ile Mekke’nin doğu bölgeleri için şiddetli yağış, sel, dolu ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının devam ettiğini açıkladı. Vatandaşlara dikkatli olunması ve olası su baskınlarına karşı tedbirli davranılması çağrısı yapıldı.

