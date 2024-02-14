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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır’daki son durağı İmam-ı Şafii Türbesi oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Mısır İlişkileri, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra resmi ziyarette bulunduğu Mısır'da son durağı İmam Şafi Türbesi oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İmam-ı Şafii Türbesi’ni ziyaret eden ve resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan, daha sonra Türkiye'ye hareket etti.

    Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Kahire'de mevkidaşı Sisi ile buluşmasının ardından Türkiye ve Mısır ilişkilerinde yeni bir dönem başladı.

    Erdoğan, "Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz" derken, Sisi ise "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz" diyerek nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır’daki son durağı İmam-ı Şafii Türbesi oldu

    Mısır'da kırmızı halı ile karşılanan Erdoğan ile Sisi'nin ilk tokalaşmaları da dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır’daki son durağı İmam-ı Şafii Türbesi oldu

    ERDOĞAN’IN MISIR’DAKİ SON DURAĞI İMAM-I ŞAFİİ TÜRBESİ

    Akşam saatlerinde ise resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan ve Sisi Mısır’ın başkenti Kahire’deki İmam-ı Şafii Türbesi’ni ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır’daki son durağı İmam-ı Şafii Türbesi oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

    TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbe ziyaretinin de ardından Mısır’dan ayrılarak  Türkiye'ye hareket etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır’daki son durağı İmam-ı Şafii Türbesi oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye döndü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Cumhurbaşkanı ErdoğanTürkiye-Mısır İlişkileri
    Haberler > Dünya > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır’daki son durağı İmam-ı Şafii Türbesi oldu
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