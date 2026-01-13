Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, gökyüzünü renklendiren kuzey ışıklarını kaydetti. Japon astronot Yui, o anları "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum." notuyla paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde görülen görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi.

Daha önce böylesini görmediniz! Doğa harikası kuzey ışıkları Japon astronotun kamerasında

JAPON ASTRONOTTAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Yui uzaydan kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadelerini kullandı.

Kuzey ışıkları, güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

