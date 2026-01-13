Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan Novokuznetsk şehrindeki bir doğum hastanesinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı dönem doğan 8 bebeğin ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Trajik olay, Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan Novokuznetsk şehrindeki bir doğum hastanesinde yaşandı.

BEBEKLERDE ENFEKSİYON TEŞHİS EDİLDİ

Kemerovo Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Novokuznetsk kentindeki doğum hastanesinde 1 Aralık-11 Ocak tarihlerinde doğan 17 bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Bebeklerde enfeksiyon teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 9'unun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusyada hastanede trajik olay! 1 ayda 9 bebek öldü, 8 bebeğin ise durumu kritik

Açıklamada, hastanenin faaliyetlerinin hijyenik ve epidemiyolojik durum nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ve hastanenin denetlendiği belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

