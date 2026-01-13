Macaristan’ın başkenti Budapeşte, Avusturya’nın başkenti Viyana ve Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki uluslararası havalimanları, buzlanma nedeniyle geçici süreyle hizmet dışı kaldı. Orta Avrupa ülkesi Çekya’da ise başkent Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı, buzlanma nedeniyle sınırlı faaliyet gösterdi.

Zorlu hava şartları, Orta ve Doğu Avrupa’da çok sayıda havalimanında aksamalara neden oldu. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı, yayınladığı bir açıklamayla havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Havalimanı, siyah buz ve aşırı buzlanmanın yol açtığı güvenlik riskleri nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. Güvenlik gerekçeleriyle, yerel saat ile 10.25’ten itibaren havalimanında tüm iniş ve kalkışlar, geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Açıklamada, havayolu hizmetlerinin, pistlerin, taksi yollarının ve apronların temizlenmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığı ifade edildi. Viyana Havalimanı da günün erken saatlerinde pistlerde oluşan kalın buz tabakası nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, buz çözme girişimlerine rağmen havalimanında pistlerin yeniden donduğunu ve havalimanının uçuşları diğer havalimanlarına yönlendirmek zorunda kaldığını açıkladı. Havalimanında bu durumun yerel saatle 11.00 civarına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Avusturya’ya komşu ülke Slovakya'nın başkentindeki Bratislava Havalimanı da sabah saatlerinde geçici olarak kapandı. Havalimanından yapılan açıklamada, "Pistteki olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle havalimanı, 11.15’e kadar kapalı olacaktır. Bu nedenle sabah saatlerinde uçuş gecikmeleri beklenmektedir. Acil durum operasyon ekibi, pistin frenleme şartlarını değerlendirmek ve havalimanının ne zaman güvenli bir şekilde faaliyete geçebileceğini belirlemek üzere toplantı halindedir" denildi.

PRAG HAVALİMANI’NDA DA UÇUŞLAR KISITLANDI

Orta Avrupa ülkesi Çekya’da ise başkent Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı, buzlanma nedeniyle sınırlı faaliyet gösterdi. Havalimanı tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada personelin ana pisti buzdan arındırmaya çalıştığını ve inişlerde gecikme ve değişiklikler beklendiği duyuruldu.

