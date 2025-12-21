Danimarka ulusal posta hizmeti PostNord, ülkenin artan dijitalleşmesi ve mektup talebindeki yüzde 90'ın üzerindeki düşüş nedeniyle 400 yılı aşkın süredir devam eden mektup dağıtım hizmetini 30 Aralık'ta resmen sonlandırıyor. Bu kararla bin 500 posta kutusunu kaldırıp kargo hizmetlerine odaklanacak.

Danimarka posta hizmeti, 400 yılı aşkın süredir devam eden mektup dağıtım geleneğini 30 Aralık’ta teslim edeceği son mektupla birlikte bitiriyor.

İsveç ve Danimarka posta hizmetlerinin birleşmesiyle 2009 yılında kurulan PostNord, yılın başlarında aldığı bu kararla Danimarka'da bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve Danimarka toplumunun "artan dijitalleşmesi" nedeniyle bin 500 kırmızı posta kutusunu kaldıracağını duyurdu.

DİJİTALLEŞME MEKTUP TALEBİNİ BİTİRDİ

Danimarka'yı "dünyanın en dijitalleşmiş ülkelerinden biri" olarak tanımlayan şirket, mektup talebinin "ciddi şekilde düştüğünü" ancak online alışverişin artmaya devam ettiğini belirtti. Bu durum, şirketi mektup yerine kargolara odaklanma kararı almaya itti. Son 25 yılda Danimarka'da mektup gönderimi yüzde 90'dan fazla düşüş gösterdi.

Halihazırda sökülen kendine özgü posta kutularından bin tanesi bu ayın başlarında satışa sunulduğunda, iyi durumdakiler 2 bin Danimarka kronu (yaklaşık 13 bin lira) ve yıpranmış olanlar bin 500 Danimarka kronu (yaklaşık 10 bin lira) fiyat etiketine rağmen sadece üç saat içinde tükendi. PostNord, kullanılmayan Danimarka pullarını sınırlı bir süre için iade edeceğini de açıkladı.

MEKTUP GÖNDERİMİ ÖZEL ŞİRKETE GEÇİYOR

PostNord'un hizmeti sonlandırmasına rağmen, Danimarkalılar mektup göndermeye devam edebilecek. Halihazırda Danimarka'da mektup dağıtımı yapan Dao adlı özel dağıtım şirketi, 1 Ocak'tan itibaren hizmetlerini genişleterek, 2025'te yaklaşık 30 milyon olan mektup sayısını gelecek yıl 80 milyona çıkarmayı hedefliyor. Ancak müşterilerin mektuplarını postalamak için bir Dao şubesine gitmeleri veya ekstra ücret ödeyerek evden teslim almaları gerekecek; posta ücreti ise online veya bir uygulama aracılığıyla ödenecek.

DANİMARKALILAR DİJİTAL POSTAYI SEÇİYOR

Danimarka'nın ulusal dijital kimlik sistemi MitID uyarınca, yetkililerden gelen tüm resmi iletişimler otomatik olarak posta yerine "dijital posta" yoluyla gönderiliyor. 15 yaş ve üzeri Danimarka nüfusunun yüzde 97'sinin MitID'ye kayıtlı olması ve sadece yüzde 5'inin fiziksel postayı tercih etmesi, halkın bu değişikliğe "oldukça pragmatik" yaklaştığını gösteriyor.

PostNord Danimarka Genel Müdür Yardımcısı Kim Pedersen, kararın zor olduğunu belirterek, "Danimarkalılar giderek daha fazla dijitalleşti ve bu, bugün geriye çok az mektup kaldığı anlamına geliyor; düşüş o kadar önemli ki, mektup pazarı artık karlı değil" açıklamasında bulundu.

