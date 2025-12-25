Şam’da düzenlenen ortak operasyonda DEAŞ’ın sözde Şam valisi ‘Ebu Ömer Tayba’ ve yardımcıları yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde patlayıcı yelek bulundu.

Şam’da Suriye güvenlik birimleri ile ABD öncülüğündeki Terörle Mücadele Koalisyonu’nun ortak operasyonunda, DEAŞ’ın sözde Şam valisi ‘Ebu Ömer Tayba’ kod adlı Taha ez-Zubi ve bazı yardımcıları gözaltına alındı.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Şam valisi yakalandı." ifadeleri yer aldı.

DEAŞ'a üst düzey darbe: Sözde Şam valisi ve yardımcıları patlayıcı yeleklerle yakalandı

Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, uzun süreli takip sürecinin ardından, Muaddamiyye ilçesinde DEAŞ'a ait bir hücreye yönelik İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat ve koalisyon güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini ifade etti.

Dalati, operasyon sonucunda DEAŞ'ın sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandıklarını kaydetti.

