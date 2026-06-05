Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakka'da önce Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile ardından Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, 12 Şubat'ta Bangladeş'te yapılan seçimler sonrası ülkenin yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Türkiye bundan çok memnun.” ifadelerinde bulundu. Fidan, iki ülke arasındaki 1,3 milyar dolar olan ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için de görüştüklerini vurguladı.

Bakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Dakka'da temaslarına başladı. Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşte: İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı

TÜRKİYE İLE BANGLADEŞ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Başkent Dakka'da temaslarını sürdüren Bakan Fidan, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile bir araya geldi. Fidan ile Chowdhury, Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeşte: İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

BM Genel Kurulunda yapılan seçimin ve Bangladeş'in zaferinin, Bangladeş'te başlayan yeni dönemin dünya çapında nasıl bir etki uyandırdığının da büyük bir tescili olduğunu ifade eden Fidan, "Ortaya çıkan sonuç, uluslararası toplumun Bangladeş'e duyduğu saygının çok önemli bir göstergesidir. Bangladeş'in BM'deki etkin rolü ve Sayın Rahman'ın sahip olduğu engin tecrübesiyle bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden hiç şüphe duymuyoruz." dedi.

Fidan, 12 Şubat'ta Bangladeş'te yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş'in yeni bir döneme girdiğini hatırlatarak, "Türkiye bunun çok güçlü bir destekçisi olmuştur. Biz bundan çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te! Ülkede 'yeni dönem' vurgusu: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

"KÖKLÜ ORTAKLIĞIMIZI DERİNLEŞTİRME HEDEFİMİZE YÖNELİK GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bangladeş-Türkiye arasındaki yoğun temas trafiğinin, ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Fidan, "Köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"TİCARET HACMİNİN 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Fidan, 1,3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için de görüştüklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te! Ülkede 'yeni dönem' vurgusu: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

"ROHİNGYA MESELESİNE KALICI VE ADİL BİR ÇÖZÜM BULUNMASI AMACIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Fidan, Bangladeş'in küresel sınamaların arttığı dönemde omuzlarında bir "insani sorumluluk" taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi, ne yazık ki devam etmektedir. Bir milyondan fazla Rohingyalıya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla, ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te! Ülkede 'yeni dönem' vurgusu: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

Bakan Fidan, Cox's Bazar'da bulunan mülteci kamplarını da ziyaret edeceğini ifade ederek, bölgenin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahının tesis edilmesinin Türkiye'nin dış politikasının en temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Fidan, "Günümüzde bölgesel çatışmalar, küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı." dedi.

"HÜRMÜZ'DE SAVAŞ ÖNCESİ DURUMA DÖNÜLMESİ ZORUNLULUK TEŞKİL EDİYOR"

Fidan, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir."

"İSRAİL'İN ATEŞKESİ SABOTE ETME GİRİŞİMLERİNE ENGEL OLUNMASI ŞART"

Görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden zaman zaman endişe duyduklarını dile getiren Fidan, "Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplum da savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır." dedi.

Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır."

Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te! Ülkede 'yeni dönem' vurgusu: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

Fidan, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Bangladeş-Türkiye ilişkilerini yeni projelerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı pekiştirmek için ortak iradeyi somutlaştıracak adımlar atmanın sürdürüleceğini vurguladı.

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