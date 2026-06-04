Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur ve Endonezya’nın ardından G. Kore’ye gidiyor. Hedef, Asya ile teknoloji, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini geliştirmek.

YEŞİM ERASLAN- Asya-Pasifik diplomasisinde yoğun bir mesai yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ve Endonezya’nın ardından bugün de Güney Kore’ye gidiyor.

Seul’de gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, 11,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi konuları ele alınacak.

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Bakan Fidan, Seul’de Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile mevkidaşı ile bir araya gelecek.

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STRATEJİK ORTAKLIK

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradenin vurgulanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan’ın temaslarında nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklık ve yatırım imkânları da masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono

ALTAY’DAN SONRA

Savunma sanayii alanında, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı iş birliği örneğinden hareketle mevcut ortaklık potansiyelinin değerlendirilmesi, İHA/SİHA sistemleri ile diğer muhtemel ortak projelerin ele alınması planlanıyor.

Fidan’ı, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto kapıda karşıladı.

"VERİMLİ BİR GEZİ OLDU"

Bakan Fidan, Endonezya temaslarının çok verimli geçtiğini açıkladı. Fidan, “Savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne kadar süren iş birliğimizi ve yeni ortak adımları ele aldık” dedi.

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