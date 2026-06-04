Hakan Fidan bugün de Güney Kore'de: Şimdi sıra Asya açılımına geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur ve Endonezya’nın ardından G. Kore’ye gidiyor. Hedef, Asya ile teknoloji, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini geliştirmek.
- Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile Seul'de bir araya gelecek.
- Görüşmelerde nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklık ve yatırım imkanları ele alınacak.
- Savunma sanayii alanında Altay Tankı projesi örneğinden hareketle iş birliği potansiyeli değerlendirilecek ve İHA/SİHA sistemleri ile diğer ortak projeler görüşülecek.
- Bakan Fidan, Endonezya ziyaretinin verimli geçtiğini ve savunma sanayii, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda sektörlerinde iş birliği ve yeni adımların ele alındığını belirtti.
YEŞİM ERASLAN- Asya-Pasifik diplomasisinde yoğun bir mesai yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ve Endonezya’nın ardından bugün de Güney Kore’ye gidiyor.
Seul’de gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, 11,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi konuları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan, Seul’de Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile mevkidaşı ile bir araya gelecek.
STRATEJİK ORTAKLIK
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradenin vurgulanması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan’ın temaslarında nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklık ve yatırım imkânları da masada olacak.
ALTAY’DAN SONRA
Savunma sanayii alanında, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı iş birliği örneğinden hareketle mevcut ortaklık potansiyelinin değerlendirilmesi, İHA/SİHA sistemleri ile diğer muhtemel ortak projelerin ele alınması planlanıyor.
"VERİMLİ BİR GEZİ OLDU"
Bakan Fidan, Endonezya temaslarının çok verimli geçtiğini açıkladı. Fidan, “Savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne kadar süren iş birliğimizi ve yeni ortak adımları ele aldık” dedi.