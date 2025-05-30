Donald Trump'tan Japonya'ya F-47 teklifi! "En iyisini sağlayacağız"

ABD Başkanı Trump, Japonya'ya Boeing'in altıncı nesil F-47 stealth savaş uçağını önerdi. Japonya'nın bu teklife nasıl cevap vereceği ve savunma stratejisini nasıl şekillendireceği henüz net değil. Japon yetkililer, Trump'ın Japonya Başbakanı Ishiba'ya "ABD yapımı savaş uçaklarına ilgi duyup duymadığını" sorduğunu ve ülkeye "en iyisini" sağlayacağı sözünü verdiğini aktardı.

Japon gazetesi Asahi Shimbun'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Boeing'in geliştirdiği F-47 adlı altıncı nesil stealth savaş uçağının satışını gündeme getirdi.

Trump, Mart ayında ABD Hava Kuvvetleri'nin "Next Generation Air Dominance (NGAD)" programı kapsamında Boeing'in seçildiğini açıklarken, ihraç versiyonu olan F-47'den bahsetmişti. Aynı dönemde Japonya'nın, İtalya ve Birleşik Krallık ile ortaklaşa yürüttüğü altıncı nesil savaş uçağı projesi GCAP'ın (Global Combat Air Program) zamanlamasından endişe duyduğu için ek F-35 alımını değerlendirdiği de bildiriliyor.

JAPONYA'YA "EN İYİ" TEKLİF

Asahi Shimbun'un aktardığına göre, Trump ve Ishiba arasındaki görüşmede, iki lider ABD-Japonya askeri ittifakının güçlendirilmesini ele aldı. Trump, Ishiba'ya "47'nin iyi bir sayı olduğu" konusunda hemfikir olup olmadığını sordu. Bu ifade, Boeing'in yeni uçağına F-47 adını vermesiyle bağlantılı; zira Trump, ABD'nin 47. başkanı.

Haberde ayrıca Trump'ın, F-22 Raptor ve sözde "F-55" olarak adlandırılan bir uçaktan övgüyle söz ettiği belirtildi. Trump, daha önce F-55'i "çift motorlu bir F-35" olarak tanımlamıştı, ancak ne üretici Lockheed Martin ne de Pentagon bu iddiayı doğruladı.

Japon yetkililer, Trump'ın Ishiba'ya "ABD yapımı savaş uçaklarına ilgi duyup duymadığını" sorduğunu ve Japonya'ya "en iyisini" sağlayacağı sözünü verdiğini aktardı. Aynı kaynaklar, bu teklifin herhangi bir tarife müzakeresine bağlı olmadığını vurguladı.

JAPONYA'NIN MEVCUT PLANLARI

Şu an için Japonya'nın envanterine yeni bir savaş uçağı eklemek için aktif bir arayış içinde olduğuna dair bir işaret yok. Ancak Ishiba, bu yılın başlarında ABD'den C-17 Globemaster III nakliye uçakları satın almayı değerlendirdiğini açıklamıştı. Boeing'in C-17 üretim hattı kapalı olduğundan, bu tür uçakların ya ABD Hava Kuvvetleri'nden ya da müttefik bir ülkenin envanterinden transfer edilmesi gerekecek.

Japonya'nın F-47 teklifine nasıl cevap vereceği ve GCAP ile F-35 alımlarındaki planlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.