Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde görev yapan bir drone pilotu, rutin uçuşu sırasında karların üzerine büyük harflerle yazılmış “Lütfen, ekmek” mesajını fark etti. Yaşlı bir kadının çaresiz yardım çağrısı, o an askeri bir görevi insanlık operasyonuna dönüştürdü.

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kostiantynivka semalarında görev yapan bir Ukraynalı drone pilotu, savaşın ortasında yürek burkan bir manzarayla karşılaştı.

Karla kaplı zeminde büyük harflerle yazılmış bir mesaj dikkat çekti: "Lütfen, ekmek."

Phoenix sınır muhafız drone birimine bağlı pilot, mesajı gördüğü anda askeri görevini yarıda bıraktı ve siviller için harekete geçti.

DRONE GÖREVİ YARDIM OPERASYONUNA DÖNDÜ

Birliğin yaptığı paylaşıma göre, mesaj 19 yaşındaki drone pilotu Maksym “Maliuk” tarafından havadan fark edildi.

Yazının, Kostiantynivka’da yaşayan yaşlı bir kadın tarafından kar üzerine güçlükle yazıldığı anlaşıldı.

Pilot, kadının kelimeleri yavaşça karda oluşturmasını yukarıdan izledi. Ardından drone ile yiyecek teslimatı yapıldı.

"BU MESAJLARA HER ZAMAN KARŞILIK VERİRİM"

Phoenix biriminde görev yapan pilot, yaşanan anı şu sözlerle anlattı:

“Böyle mesajlar gördüğümde her zaman cevap veririm. Onlar bizim halkımız ve onlara yardım etmekle yükümlüyüz. Biz onlar için buradayız.”

Söz konusu teslimatın ardından kar üzerine bu kez “Teşekkürler” yazısı görüldü.

KOSTİANTYNİVKA’DA HAYAT MÜCADELESİ

Aktif cephe hattına yakın konumda bulunan Kostiantynivka, Rus saldırıları nedeniyle ağır hasar aldı. Şehrin büyük bölümünde altyapı çöktü, temel hizmetler kesildi. Bölgede kalan siviller gıda, ısınma ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

CEPHEDE DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANDI

Daha önce Ukrayna’nın 429. Ayrı İnsansız Sistemler Tugayı “Achilles” bünyesindeki askerler, bir görev sırasında Rus anti-drone ağına takılan bir baykuşu kurtarmıştı. O anlar da savaşın ortasında insanlık görüntüsü olarak kayda geçmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası