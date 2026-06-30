Sabaha karşı oynanan zorlu mücadelede futbol dünyasının iki güçlü ekibi Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. İlk yarısı taktik savaşı şeklinde geçen ve 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Hollanda, yıldız oyuncusu Cody Gakpo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+1’de sahneye çıkan Issa Diop, Fas adına fileleri havalandırarak skoru 1-1’e getirdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, son 16 biletini alacak takımı belirlemek üzere penaltı atışlarına geçildi.

WİLDERS’IN SKANDAL PAYLAŞIMI İNTERNETİ SALLAMIŞTI

Karşılaşmanın perde arkasında ise sporun birleştirici gücüne gölge düşürmek isteyen siyasi bir provokasyon yatıyordu. Her fırsatta Türkiye, göçmenler ve İslam düşmanlığı üzerinden popülist siyaset devşiren Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, maç öncesinde sınırları aşan skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Faslı taraarların ve spor sayfalarının, futbolcuların daha önceki maçlarda secdede çekilmiş fotoğraflarını paylaşması üzerine küstahlaşan Wilders, sosyal medya hesabı üzerinden kutsal değerlere yönelik ağır hakaretlerde bulunmuş ve uluslararası kamuoyunda çok büyük bir nefret dalgasına ve tepkiye yol açmıştı.

