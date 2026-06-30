Asya'da "meyvelerin kralı" olarak anılan durianda bu sezon yaşanan rekor üretim, piyasada arz fazlasına yol açtı. Özellikle Malezya ve Singapur'da fiyatlar hızla gerilerken, satıcılar ellerindeki stokları eritmek için dikkat çeken kampanyalar düzenliyor. Singapur'daki bazı tezgâhlarda söz konusu meyve ücretsiz dağıtılırken, indirimli satışlar da yoğun ilgi görüyor.

YÜZLERCE KİLOSU BEDAVA DAĞITILIYOR Singapur'un Tampines bölgesinde bulunan Durian Ninja adlı tezgâhta Haziran ortasından bu yana her gün yüzlerce kilogram durian ücretsiz dağıtılıyor. Müşteriler kişi başı iki meyve alabilirken, uygulama nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Tezgâh sahibi, hem topluma katkı sunmayı hem de gençleri durianın farklı türleriyle tanıştırmayı amaçladığını belirtiyor.

ÜRETİM PATLAMASI YAŞANIYOR BBC’nin aktardığına göre, fiyatlardaki düşüşün temel nedeni ise Malezya'daki üretim patlaması. Son yıllarda Çin'den gelen yüksek talep nedeniyle birçok üretici kauçuk ve palmiye bahçelerini durian üretimine çevirdi. O dönemde dikilen ağaçların bu yıl aynı anda verime ulaşması, piyasada ciddi bir arz fazlası oluşturdu.

GEÇEN YILA KIYASLA YARI FİYATINA SATILIYOR Özellikle "Musang King" adı verilen premium çeşitlerin fiyatı da oldukça geriledi. Üreticiler, geçen yılın aynı dönemine göre ürünlerini neredeyse yarı fiyatına satmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bazı satıcılar ise fiyatları üçte bire varan oranlarda düşürdü. Üreticiler, aşırı arzın yanı sıra olumsuz hava koşullarının da verimi etkilediğini, bu nedenle gelir kayıplarının daha da arttığını ifade ediyor.

Malezya Federal Tarım Pazarlama Otoritesi, küçük ölçekli çiftçileri desteklemek amacıyla taban fiyat uygulamasıyla ürün alımı yapmaya başladı. Sektör temsilcileri ise düşük fiyat rekabeti yerine kalite ve markalaşmaya odaklanan sürdürülebilir bir ihracat modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor

Arz fazlası tüketicilere ucuz ve hatta ücretsiz durian fırsatı sunarken, üreticiler için sezon ekonomik açıdan zorlu geçiyor.

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