TEPAV Gıda Fiyat Endeksi'ne (TEGE) göre, 1-25 şubat dönemindeki derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde eksi 0,23 olarak hesaplandı. Domates, taze fasulye ve marul fiyatlarındaki düşüş endeksi aşağı çekerken, kuru soğan, patlıcan ve ithal somon balığında fiyat artışları görüldü.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yayımladığı Haziran 2026 TEGE verilerine göre, 1-25 şubat döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde eksi 0,23 oldu. Böylece gıda fiyatları haziran ayında aylık bazda gerileme gösterdi.

TAZE SEBZE FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Verilere göre taze sebze fiyatlarında belirgin düşüş yaşandı. Haziran ayında domates, taze fasulye ve marul en fazla ucuzlayan ürünler arasında yer aldı. Buna karşılık kuru soğan, patlıcan ve patates fiyatlarında dikkat çeken artışlar görüldü.

Diğer hazır yemekler, taze aromatik otlar ve yumurta da fiyatı gerileyen ürünler arasında yer alırken, en yüksek fiyat artışı ithal somon balığı, diğer balıklar ve sürülebilir krem çikolatada kaydedildi.

TEGE verilerine göre, Haziran 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 32,6 olarak hesaplandı.

TEPAV açıkladı! Gıda enflasyonunda düşüş seyri

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