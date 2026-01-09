Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, “Dünyanın En İyi Konserve Sebzeleri” listesini açıkladı. Farklı ülkelerin mutfaklarından pek çok lezzetin yer aldığı listede, Türkiye’den bir ürün de ilk 10’a girerek önemli bir başarıya imza attı.

İşte “Dünyanın En İyi Konserve Sebzeleri” listesi… 1. Meksika | Escabeche de cebolla

Yucatán mutfağına özgü bu lezzet, kırmızı soğanların sirke, karabiber, kekik, kimyon ve sarımsakla birlikte marine edilmesiyle hazırlanıyor.

2. Çekya | Nošovické kysané zelí

Moravskoslezsko bölgesinde üretilen bu fermente lahana (lahana turşusu), geleneksel yöntemlerle hazırlanmasıyla öne çıkıyor.

3. Güney Kore | Baechu (Çin lahanası kimchisi)

Kimchi denildiğinde akla gelen en temel çeşitlerden biri olan baechu, acı biber, sarımsak, zencefil ve fermente deniz ürünleriyle hazırlanıyor; onggi adı verilen toprak kaplarda fermente ediliyor.

4. Haiti | Pikliz

Lahana, havuç, soğan ve acı biberden oluşan bu turşulu sos, özellikle kızarmış et ve balık yemeklerinin vazgeçilmez eşlikçisi olarak biliniyor.

5. Japonya | Tsukemono

Turp, salatalık, patlıcan ve zencefil gibi sebzelerden yapılan Japon turşuları, hem yan yemek hem de atıştırmalık olarak sofralarda yer alıyor.

6. Güney Kore | Pa kimchi

Ana malzemesi yeşil soğan olan bu kimchi türü, baharatlı sosla fermente edilerek özellikle ilkbahar aylarında hazırlanıyor.

7. ABD | Koşer turşusu

Salatalıkların dereotu, baharatlar ve koşer tuzuyla fermente edilmesiyle yapılan bu turşu, haftalar hatta aylar süren bir bekleme sürecinden geçiyor.

8. Güney Kore | Kimchi

Lahana başta olmak üzere çeşitli sebzelerin acı, tuzlu ve ekşi tatlarla fermente edilmesiyle hazırlanan kimchi, Kore mutfağının simgesi olarak listede yer alıyor.

9. Türkiye | Turşu

Patlıcan, kabak, salatalık, lahana, havuç, pancar ve daha birçok sebzeyle hazırlanan turşular, sirke ve salamura yöntemiyle aylarca saklanabiliyor. Binlerce yıllık bir geleneğe dayanan turşu, meze olarak servis edilirken turşu suyu da özellikle yaz aylarında serinletici bir içecek olarak tüketiliyor.

10. Almanya | Spreewälder Gurken

Spreewald bölgesinde yetişen salatalıklarla yapılan bu turşular, bölgenin mineral açısından zengin toprağı ve aromatik otları sayesinde kendine has bir lezzet sunuyor.

