Dünyanın en yaşlı tavuğu! Duyanları şaşkına çeviriyor: Her sabah…

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Pearl isimli tavuk, sahibiyle birlikte yaşadığı evde hayata tutunmaya çalışıyor. Tavuğun yaşı ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en yaşlı tavuğu olarak bilinen Pearl, tam 14 yaşında. Bugüne kadar birçok felaket yaşayan yaşlı hayvan, rakun saldırısından kaçarken bacağını kırdı, tavuk çiçeği ve zatürre atlattı, hatta kümesteki diğer tavukların saldırısına uğradı. Bununla birlikte, yaşlılıkla birlikte artrit de başladı.

Artık sahibinin evindeki çamaşır odasında yaşayan 14 taşındaki tavuk, günlerini gözetim altında bahçede böcek arayarak geçiriyor.

''GENÇLİĞİNDEYMİŞ GİBİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR''

Sahibi Sonya Hull, Pearl’ün her sabah üzüm ve kiraz domatesle beslendiğinde küçük bir dans yaptığını belirterek, ''Hayata hala bağlı, sanki gençliğindeymiş gibi yaşamaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan üç yıldır yumurtlamayan hayvanın geçen hafta bir yumurta verdiği de kaydedildi. Ortalama bir yumurta tavuğu 6-8 yıl yaşarken, Pearl’ün uzun ömrü evde ilgiyle bakılmasına bağlanıyor.

En yaşlı tavuk rekorunu elinde tutan ''Peanut'' adlı tavuk da Michigan’da evcil bir hayat sürmüş ve 21 yaşına kadar yaşamıştı.

