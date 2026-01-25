Endonezya’da felaket! Toprak kaymasında can kaybı 25’e çıktı
KİMLİK BELİRLEME İŞLEMİ SÜRÜYOR
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olay yerinden çıkarılan 25 cenazenin Afet Kurbanları Kimlik Tespit (DVI) ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Batı Java Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, yerel saatle 17.00 itibarıyla 11 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer cenazeler üzerinde kimlik belirleme ve otopsi işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.
ÇALIŞMALAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Bölgede devam eden yoğun yağış, çamur birikintileri ve engebeli arazi şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, hava ve zemin koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte operasyonların yarın yeniden başlatılacağını ifade etti.