Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Cisarua bölgesinde meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e çıktı, arama kurtarma çalışmaları zorlu koşullar nedeniyle geçici olarak durduruldu.

KİMLİK BELİRLEME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olay yerinden çıkarılan 25 cenazenin Afet Kurbanları Kimlik Tespit (DVI) ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Batı Java Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, yerel saatle 17.00 itibarıyla 11 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer cenazeler üzerinde kimlik belirleme ve otopsi işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

ÇALIŞMALAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Bölgede devam eden yoğun yağış, çamur birikintileri ve engebeli arazi şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, hava ve zemin koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte operasyonların yarın yeniden başlatılacağını ifade etti.

