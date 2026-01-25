Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri’nin üçüncü sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı. Aylardır merakla beklenen yapım için nefesler tutuldu. Diziyi yakından takip edenler, "İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün?" sorusunu gündeme taşıdı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi İnci Taneleri için geri sayım başladı. Dizinin başrolünde yer alan Yılmaz Erdoğan’a; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla, yeni sezona iddialı bir giriş yapması beklenen dizinin yayın tarihi araştırılıyor.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün? Üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN?

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’, üçüncü sezonu için yeniden sete çıktı. Aylardır merakla beklenen yapımın ne zaman yayınlanacağı belli oldu. İnci Taneleri sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak, hangi gün? Üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor

İNCİ TANELERİ DİZİSİNDE YENİ SEZON HEYECANI BAŞLADI

Yeni sezonun merak uyandıran detayı da setten paylaşılan bir görselle netleşti. Yılmaz Erdoğan’ın oynadığı Azem Yücedağ karakterine ait “Kayıp Aranıyor” ilanı, üçüncü sezonda yaşanacaklara dair kafalarda soru işareti oluşturdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası