Endonezya'da heyelan felaketi! 7 ölü, 80'den fazla kayıp var
Endonezya’nın Batı Java eyaletini şiddetli yağışların ardından heyelan vurdu. Korkunç olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi kayıp olarak bildirildi. Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağış heyelana yol açtı. Batı Bandung bölgesinde meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi kayıp olarak bildirildi.
BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yerel yetkili Abdul Muhari, "Kayıp kişi sayısı yüksek, bugün arama-kurtarma çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışacağız" dedi. Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'ndan (BPBD) yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle yerleşim alanlarının toprak altında kaldığı, 30’dan fazla evin tamamen yıkıldığı bildirildi.
Endonezya Meteoroloji Ajansı, Batı Cava’da dünden itibaren bir hafta sürecek aşırı yağış uyarısı yapmıştı.
