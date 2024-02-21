Evinde beslediği 'Gila Canavarı' sonu oldu! Isırıldıktan sonra hayatını kaybetti

ABD'de evinde beslediği iki 'Gila Canavarı'nın biri tarafından ısırılan 34 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dünyanın en zehirli sürüngenlerinden olan bu türün ısırıkları aşırı acı verici ve kurbanlarında bayılma gibi belirtilere yol açıyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde evinde 'zehirli sürüngen' olarak bilinen iki evcil 'Gila Canavarı' besleyen 34 yaşındaki Christopher Ward, hayvanlardan biri tarafından ısırıldıktan kısa bir süre sonra hastaneye kaldırıldı.

Lakewood Polisi Sözcüsü John Romero, 16 Şubat'ta yaşam destek ünitesine alınan Ward'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"KUSMAYA BAŞLADI, NEFES ALMAYI BIRAKTI"

Ward'ın kız arkadaşı, ısırığın ertesi günü Winston ve Potato isimli kertenkeleleri Lakewood hayvan kontrol memuru Leesha Crookston ve diğer memurlara teslim etti.

Crookston'un raporuna göre, Ward'ın kız arkadaşı polise 'kulağa hoş gelmeyen' bir şey duyduğunu ve odaya girdiğinde Winston'ın erkek arkadaşının eline yapıştığını gördüğünü söyledi.

Rapora göre polis memurlarına Ward'ın 'hemen semptomlar göstermeye başladığını, birkaç kez kusmaya başladığını ve sonunda bayılıp nefes almayı bıraktığını' belirtti. Ward, bir hastanede yaşam desteğine yerleştirildi. Birkaç gün içinde doktorlar onun beyin ölümünün gerçekleştiğini ilan etti.

DOĞAL YAŞAM ALANI ABD'NİN GÜNEYİ VE MEKSİKA

Gila kertenkelesi olarak da bilinen sürüngen Gila Canavarı'nın doğal yaşam alanı ABD'nin güneyi ve Meksika olarak biliniyor. Dünyanın en zehirli sürüngenlerinden olan bu türün ısırıkları, aşırı acı verici ve kurbanlarında bayılma gibi belirtilere yol açıyor.