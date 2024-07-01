Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için görülen ikinci davada karar çıktı
Dünya Haberleri
İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran firari yazar Eylem Tok Türkiye'ye iadesi için bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasına karar verildi.
İstanbul Eyüpsultan'da yaptığı kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u "adalete güvenmediği" gerekçesiyle yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok, ABD'de 18 Haziran'da mahkeme karşısına çıkmıştı. Firari yazar Eylem Tok, Türkiye'ye iadesi için görülen davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
ABD'DEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
ABD'DEN TOK VE OĞLU 'İADE EDİLSİN' GÖRÜŞÜ
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.
18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.