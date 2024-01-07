Filistin destekçisi rektörü intihalle suçlayarak görevinden etmişti, eşinin o suçu işlediği ortaya çıktı

7 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 15:40

Harvard Üniversitesi kampüsünde Filistin'e destek amacıyla gerçekleştiren gösterilere izin veren rektör Claudine Gay'i intihal (akademik hırsızlık) yapmakla suçlayan ve rektörlükten istifa etmesi için yapılan baskılara öncülük eden Hedge fonu milyarderi Bill Ackman'ın eşinin intihal yaptığı ortaya çıktı.

İNTİHALLE SUÇLADI, KENDİ EŞİNİN YAPTIĞI ANLAŞILDI

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) önde gelen eski profesörlerinden Neri Oxman'ın 2010 yılında hazırladığı tezinde, başka akademisyenlerin çalışmalarından bazı bölümleri çaldığı ispat edildi.

Hakkında yapılan suçlamaları kabul eden milyarder Ackman'ın eşi Neri Oxman, özür dileyerek gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurdu.

Harvard Üniversitesi'nin rektörü Gay'in istifasına yanıt olarak Ackman, X'te (eski adıyla Twitter) çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık çabalarını eleştirdiği 4 bin kelimelik bir yazı yayınlamıştı. Ayrıca, siyahi bir rektör olan Gay'ın üniversitede kalmasına izin verilmesinden de şikayet etti.

MİLYARDERDEN BÜYÜK PİŞKİNLİK

Ackman, eşi hakkındaki intihal iddialarına ise alaycı şekilde cevap verdi:

Yükseköğretimdeki sorunları ele almak için yaptığım eylemlerin aileme yönelik bu saldırılara yol açması talihsizlik. Bu deneyim bana tüm haber kuruluşlarını intihal incelemesi yapma zahmetinden kurtarmak için ilham verdi.

Ackman, MIT'in mevcut tüm öğretim üyeleri, yönetim kurulu ve komite üyeleri ile rektörü hakkında intihal incelemeleri başlatma sözü verdi.

Ackman ayrıca, eşinin intihal yaptığını ortaya çıkartan internet sitesi Business Insider ve haberi kaleme alan muhabirleri de eleştirerek, şirketin çalışanlarına yönelik intihal incelemelerine öncülük edeceğini söyledi.