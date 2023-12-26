26 Aralık 2023 04:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 04:22

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Türkiye, İsrail’in katliamlarının durması ve kalıcı ateşkes için, arka kapı diplomasisi dahil girişimlerini sürdürürken, Mısır’ın hazırladığı ‘Rehine takası, kalıcı ateşkes ve yeni hükûmet sistemi’ başlıklarındaki üç aşamalı Filistin planında Ankara’nın da rolü olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye bir süredir Filistin’de yeni bir hükümetin oluşumu konusunda girişimde bulunuyor. Kalıcı ateşkesin sağlanmasından sonra, İsrail’in katliamları konusunda etkisiz kalan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yönetiminin değişmesine yönelik diplomasi trafiği yürütülüyor. Türkiye’nin, Gazze ile Batı Şeria arasındaki ‘siyasi bölünmüşlüğü’ ortadan kaldıracak adımlara destek verdiğini belirten güvenlik kaynakları “Siyasi kanat ile silahlı kanat arasındaki tutum farklılığının ortadan kalkması, 20 seneden beri seçim yapılmadan süren iktidar anlayışının değişmesi, Filistin’de seçimle oluşacak yeni iktidarın mülteci durumunda olan 8 milyondan fazla Filistinliyi de içine alacak yeni dinamiklerin oluşmasının” hedeflendiğini dile getiriyor. Türkiye’ye göre bütün Filistinlilerin sorumluluğunu üstlenecek bir liderlik, iki devletli çözüm için de şart. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının arkasında ABD’nin tutumunun çok etkili olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları “ABD’nin tavrı doğrudan Avrupa ülkelerini de etkiliyor. Avrupa kamuoyunun olaya ideolojik değil, insani açıdan yaklaşılması çok önemli. Ama şu ana kadar istenen sonuç alınamadı” denildi.

BASKIYA DİRENEMEZLER

Güvenlik kaynakları, yaptığı değerlendirmelerde, İsrail saldırılarına karşı oluşan kamuoyu tepkisinin hem İsrail’i hem de ABD’nin geri adım atmasına yol açacağına dikkat çekiyor. Türkiye, diplomatik girişimleri sırasında ateşkes sağlanmaması durumunda, ‘Orta Doğu’da hayatın sadece Filistinliler için değil, İsrail halkı için de daha zor olacağı ve bu krizin bedelini iki ülkenin halklarının ödeyeceği’ tezini işlemeye de devam ediyor.