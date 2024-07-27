Filistinliler Batı Şeria'da İsrail karakoluna saldırdı

Gazze'de katliam saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı Filistinliler, Batı Şeria'da direnişini sürdürüyor. Filistinliler Batı Şeria'daki İsrail karakoluna saldırdı. Saldırıda 1 asker yaralandı. İsrail'in karşı saldırısında ise 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de katliam yapan İsrail, dört bir yanından saldırılarla karşı karşıya kaldı. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin saldırısında en az 9 kişiyi kaybeden İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da büyük bir darbe aldı.

İSRAİL KARAKOLUNA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail basınında yer alan habere göre Batı Şeria'da bir İsrail karakoluna saldırı düzenlendi. Nablus'ta açılan ateş sonucu 1 İsrail askeri yaralandı.

1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail, karakola yapılan saldırı sonrasında Nablus'a bağlı Balata Kampı'na saldırdı. Drone ile yapılan saldırının yanı sıra İsrail, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdi.17 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti. 3'ü ağır 28 kişinin yaralandı.