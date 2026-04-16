ABD’de bir film çekimi sırasında meydana gelen feci kazada, dev bir dekor parçası yerinden çıkarak bir kadının üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

Korkunç olay, ABD’deki bir film setinde, çekimlerin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahnenin arka planında kullanılan ve tonlarca ağırlıkta olduğu tahmin edilen bir dekor paneli, henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek devrildi. O sırada dekorun hemen önünde bulunan bir kadın, saniyeler içinde dev panelin altında kaldı.

Film setinde facia! Sabitlenmeyen dekor saniyeler içinde üzerine düştü

SET EKİBİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kazanın hemen ardından set ekibi büyük bir panik yaşarken, çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlara ait set arkasındaki bir güvenlik kamerasından sızan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Olayın ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağarken, bir kullanıcı, “Bu bir kaza değil, ihmal!" ifadelerinde bulundu. Başka bir kullanıcı ise, "Setlerde can güvenliği nerede?" diyerek yapım şirketine tepki gösterdi.

Yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

