Antalya’daki öğretmen dehşetinde yürek yakan görüntü! Baba-kız yan yana defnedildi
Antalya'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk, Adana’da yan yana defnedildi.Eşini ve kayınpederini vuran öğretmen Orhan Bulak ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
- Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartıştı.
- Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Bulak, kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74) ve ardından eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a pompalı tüfekle ateş etti.
- Olay yerinde hayatını kaybeden baba ile kızın cenazeleri, otopsi sonrası Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana defnedildi.
- Zanlı öğretmen Orhan Bulak tutuklandı.
Antalya’da öğretmen Orhan Bulak, çıkan tartışmada eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü tüfekle vurarak öldürmüştü.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Dehşet saçan öğretmen tutuklanırken, Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile babası Cafer Tayyar Öztürk, Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana defnedildi. Cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
NELER OLMUŞTU?
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CENAZELER ADANA'YA GÖNDERİLDİ
Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan baba ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi.