Antalya'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk, Adana’da yan yana defnedildi.Eşini ve kayınpederini vuran öğretmen Orhan Bulak ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da öğretmen Orhan Bulak, çıkan tartışmada eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü tüfekle vurarak öldürmüştü.

Antalya’daki öğretmen dehşetinde yürek yakan görüntü! Baba-kız yan yana defnedildi

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Dehşet saçan öğretmen tutuklanırken, Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile babası Cafer Tayyar Öztürk, Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana defnedildi. Cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Antalya’daki öğretmen dehşetinde yürek yakan görüntü! Baba-kız yan yana defnedildi

NELER OLMUŞTU?

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

Antalya’daki öğretmen dehşetinde yürek yakan görüntü! Baba-kız yan yana defnedildi

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Antalya’daki öğretmen dehşetinde yürek yakan görüntü! Baba-kız yan yana defnedildi

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan baba ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi.

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