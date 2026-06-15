Etiyopya'nın Amhara bölgesinde, başkent Addis Ababa'ya giden yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Etiyopya polisinden yapılan açıklamaya göre, Dessie ile Kombolcha kentleri arasındaki "Harego" adıyla bilinen yol kesiminde sabah saatlerinde Addis Ababa'ya doğru seyreden yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

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28 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada şimdiye kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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